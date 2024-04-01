Айдаков Филип Крест. Слободы Бешкильской Авдеев?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1727
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1727
Рождение ребёнка
Около 1748
Сын: Айдаков Гаврила Крест. Слободы Бешкильской Филипов
Мать ребёнка: Айдакова Акулина Иванова
слобода Бешкиль
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Айдаков Савелий Крест. Слободы Бешкильской Филипов
Мать ребёнка: Айдакова Акулина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Авдотья Филипова
Мать ребёнка: Айдакова Акулина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Айдакова Акулина Иванова
Смерть
До 1782