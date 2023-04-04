(Готлиб) Мария (?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Готлиб) Мария (?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Готлиб Гирш

Мать: Готлиб Ривка

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