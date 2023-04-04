Готлиб Гирш — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГотлиб Гирш

Готлиб Гирш

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1829 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Около 1868 г.р.

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Готлиб Лейзер

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1884

Сын: Готлиб Эльханан Шауль

Мать ребёнка: Готлиб Ривка

Елгава, Jelgava
Рождение ребёнка
До 1885

Дочь: Рахель

Мать ребёнка: Готлиб Ривка

Рождение ребёнка
09.05.1888

Сын: Готлиб Яков

Мать ребёнка: Готлиб Ривка

Лиепая, Liepāja
Рождение ребёнка
28.03.1893

Сын: Готлиб-Эпштейн Езекиель

Мать ребёнка: Готлиб Ривка

Лиепая, Liepāja
Рождение ребёнка
1896

Сын: Готлиб Лейб

Мать ребёнка: Готлиб Ривка

Лиепая, Liepāja
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Юдис

Мать ребёнка: Готлиб Ривка

Лиепая, Liepāja
Рождение ребёнка
27.08.1898

Сын: Готлиб-Эпштейн Абрам

Мать ребёнка: Готлиб Ривка

Рождение ребёнка
06.09.1900

Дочь: Фрида

Мать ребёнка: Готлиб Ривка

Рождение ребёнка
07.01.1903

Дочь: Ольга (Гольда)

Мать ребёнка: Готлиб Ривка

Лиепая, Liepāja
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария (?)

Мать ребёнка: Готлиб Ривка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бэла

Мать ребёнка: Готлиб Ривка

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Готлиб Ривка

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close