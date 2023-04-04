Готлиб Гирш
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Готлиб Лейзер
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: Готлиб Ривка
Елгава, Jelgava
Рождение ребёнка
До 1885
Дочь: Рахель
Мать ребёнка: Готлиб Ривка
Рождение ребёнка
09.05.1888
Сын: Готлиб Яков
Мать ребёнка: Готлиб Ривка
Рождение ребёнка
28.03.1893
Мать ребёнка: Готлиб Ривка
Рождение ребёнка
1896
Сын: Готлиб Лейб
Мать ребёнка: Готлиб Ривка
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Юдис
Мать ребёнка: Готлиб Ривка
Рождение ребёнка
27.08.1898
Сын: Готлиб-Эпштейн Абрам
Мать ребёнка: Готлиб Ривка
Рождение ребёнка
06.09.1900
Дочь: Фрида
Мать ребёнка: Готлиб Ривка
Рождение ребёнка
07.01.1903
Дочь: Ольга (Гольда)
Мать ребёнка: Готлиб Ривка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария (?)
Мать ребёнка: Готлиб Ривка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бэла
Мать ребёнка: Готлиб Ривка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Готлиб Ривка
Смерть
Неизвестно