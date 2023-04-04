Готлиб Гирш Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Готлиб Гирш

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Готлиб Лейзер1829 г.р.
Супруги
Готлиб (Эпштейн) РивкаОколо 1868 г.р.
Дети
Готлиб Эльханан Шауль1884 г.р.
(Готлиб) РахельДо 1885 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Готлиб Лейзер

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Готлиб) Мария (?)

Мать ребёнка: Готлиб (Эпштейн) Ривка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Готлиб) Бэла

Мать ребёнка: Готлиб (Эпштейн) Ривка

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Готлиб (Эпштейн) Ривка

Рождение ребёнка
1884

Сын: Готлиб Эльханан Шауль

Мать ребёнка: Готлиб (Эпштейн) Ривка

Елгава, Jelgava

Рождение ребёнка
До 1885

Дочь: (Готлиб) Рахель

Мать ребёнка: Готлиб (Эпштейн) Ривка

Рождение ребёнка
09.05.1888

Сын: Готлиб Яков

Мать ребёнка: Готлиб (Эпштейн) Ривка

Лиепая, Liepāja

Рождение ребёнка
28.03.1893

Сын: Готлиб-Эпштейн Езекиель

Мать ребёнка: Готлиб (Эпштейн) Ривка

Лиепая, Liepāja

Рождение ребёнка
1896

Сын: Готлиб Лейб

Мать ребёнка: Готлиб (Эпштейн) Ривка

Лиепая, Liepāja

Рождение ребёнка
1897

Дочь: (Готлиб) Юдис

Мать ребёнка: Готлиб (Эпштейн) Ривка

Лиепая, Liepāja

Рождение ребёнка
27.08.1898

Сын: Готлиб-Эпштейн Абрам

Мать ребёнка: Готлиб (Эпштейн) Ривка

Рождение ребёнка
06.09.1900

Дочь: (Готлиб) Фрида

Мать ребёнка: Готлиб (Эпштейн) Ривка

Рождение ребёнка
07.01.1903

Дочь: (Готлиб) Ольга (Гольда)

Мать ребёнка: Готлиб (Эпштейн) Ривка

Лиепая, Liepāja

Смерть
Неизвестно

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