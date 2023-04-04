Готлиб Гирш
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецГотлиб Лейзер1829 г.р.
Супруги
Дети
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Отец: Готлиб Лейзер
Мать: скрыто настройками приватности
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Дочь: (Готлиб) Мария (?)
Мать ребёнка: Готлиб (Эпштейн) Ривка
Дочь: (Готлиб) Бэла
Мать ребёнка: Готлиб (Эпштейн) Ривка
Жена: Готлиб (Эпштейн) Ривка
Мать ребёнка: Готлиб (Эпштейн) Ривка
Дочь: (Готлиб) Рахель
Мать ребёнка: Готлиб (Эпштейн) Ривка
Сын: Готлиб Яков
Мать ребёнка: Готлиб (Эпштейн) Ривка
Мать ребёнка: Готлиб (Эпштейн) Ривка
Сын: Готлиб Лейб
Мать ребёнка: Готлиб (Эпштейн) Ривка
Дочь: (Готлиб) Юдис
Мать ребёнка: Готлиб (Эпштейн) Ривка
Сын: Готлиб-Эпштейн Абрам
Мать ребёнка: Готлиб (Эпштейн) Ривка
Дочь: (Готлиб) Фрида
Мать ребёнка: Готлиб (Эпштейн) Ривка
Дочь: (Готлиб) Ольга (Гольда)
Мать ребёнка: Готлиб (Эпштейн) Ривка