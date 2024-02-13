Хон Светлана Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1961
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1961
Отец: Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хон Анастасия
Отец ребёнка: Хон Станислав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сошникова (Хон) Луиза
Отец ребёнка: Хон Станислав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хон Наталья
Отец ребёнка: Хон Станислав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хон Ксения
Отец ребёнка: Хон Станислав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хон Александра
Отец ребёнка: Хон Станислав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хон Станислав