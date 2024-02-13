Хон Светлана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХон Светлана Николаевна

Хон Светлана Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1961

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1961

Отец: Николай

Мать: Митрофанова Лидия Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хон Анастасия

Отец ребёнка: Хон Станислав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сошникова (Хон) Луиза

Отец ребёнка: Хон Станислав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хон Наталья

Отец ребёнка: Хон Станислав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хон Ксения

Отец ребёнка: Хон Станислав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хон Александра

Отец ребёнка: Хон Станислав

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хон Станислав

Мы используем куки для улучшения работы сайта.