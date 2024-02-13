Хон Станислав
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хон Анастасия
Мать ребёнка: Хон Светлана Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сошникова (Хон) Луиза
Мать ребёнка: Хон Светлана Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хон Наталья
Мать ребёнка: Хон Светлана Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хон Ксения
Мать ребёнка: Хон Светлана Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хон Александра
Мать ребёнка: Хон Светлана Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хон Светлана Николаевна