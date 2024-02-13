Хон Станислав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хон Станислав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хон Анастасия

Мать ребёнка: Хон Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сошникова (Хон) Луиза

Мать ребёнка: Хон Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хон Наталья

Мать ребёнка: Хон Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хон Ксения

Мать ребёнка: Хон Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хон Александра

Мать ребёнка: Хон Светлана Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хон Светлана Николаевна

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