Митрофанова Лидия Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.11.1961
Дочь: Хон Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильбаева Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вдовин Кузьма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Сергей Викторович
Отец ребёнка: Кузнецов Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Виктор