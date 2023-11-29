Митрофанова Лидия Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрофанова Лидия Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Митрофанов Прокопий Тимофеевич

Мать: Митрофанова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
02.11.1961

Дочь: Хон Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильбаева Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вдовин Кузьма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Сергей Викторович

Отец ребёнка: Кузнецов Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Виктор

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