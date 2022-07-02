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Кудрякова (Высотская) Александра Александровна

Место рождения

Филиппково, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

20.04.1876

Дата смерти

07.05.1958

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1876

Отец: Высотский Александр Флегонтович

Мать: Высотская (Ильинская) Флёна Васильевна

Филиппково, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудряков Василий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Кудряков Николай Васильевич

Отец ребёнка: Кудряков Василий Иванович

Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Рождение ребёнка
07.02.1907

Сын: Кудряков Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Кудряков Василий Иванович

Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Кудряков Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Кудряков Василий Иванович

Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Смерть
07.05.1958
Иваново, Иваново, Ивановская область

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