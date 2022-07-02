Кудрякова (Высотская) Александра Александровна
Место рождения
Дата рождения20.04.1876
Дата смерти07.05.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1876
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Сын: Кудряков Николай Васильевич
Отец ребёнка: Кудряков Василий Иванович
Рождение ребёнка
07.02.1907
Сын: Кудряков Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Кудряков Василий Иванович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Кудряков Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Кудряков Василий Иванович
Смерть
07.05.1958