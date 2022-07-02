Кудряков Василий Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875
Дата смерти02.09.1936
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
владелец чайной
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Сын: Кудряков Николай Васильевич
Мать ребёнка: Кудрякова (Высотская) Александра Александровна
Рождение ребёнка
07.02.1907
Сын: Кудряков Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Кудрякова (Высотская) Александра Александровна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Кудряков Геннадий Васильевич
Мать ребёнка: Кудрякова (Высотская) Александра Александровна
Смерть
02.09.1936