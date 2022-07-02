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Кудряков Василий Иванович

Место рождения

Санниково, Тезинская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

02.09.1936

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Санниково, Тезинская волость, Кинешемский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрякова (Высотская) Александра Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
владелец чайной
Место жительства
Неизвестно
Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Кудряков Николай Васильевич

Мать ребёнка: Кудрякова (Высотская) Александра Александровна

Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Рождение ребёнка
07.02.1907

Сын: Кудряков Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Кудрякова (Высотская) Александра Александровна

Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Кудряков Геннадий Васильевич

Мать ребёнка: Кудрякова (Высотская) Александра Александровна

Вичуга, Вичуга, Ивановская область
Смерть
02.09.1936
Вичуга, Вичуга, Ивановская область

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