Высотская (Ильинская) Флёна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Высотская (Ильинская) Флёна Васильевна

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Место рождения

Филиппково, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

25.05.1852

Дата смерти

28.09.1929

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Филиппково, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
11.05.1875

Муж: Высотский Александр Флегонтович

Филиппково, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
20.04.1876

Дочь: Кудрякова Александра Александровна

Отец ребёнка: Высотский Александр Флегонтович

Филиппково, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
16.08.1878

Дочь: Васильева Надежда Александровна

Отец ребёнка: Высотский Александр Флегонтович

Филиппково, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
19.08.1885

Дочь: Нагорская Анна Александровна

Отец ребёнка: Высотский Александр Флегонтович

Филиппково, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область
Место жительства
Неизвестно
Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
28.09.1929
Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
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