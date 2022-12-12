Высотская (Ильинская) Флёна Васильевна
Место рождения
Дата рождения25.05.1852
Дата смерти28.09.1929
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.05.1875
Рождение ребёнка
20.04.1876
Дочь: Кудрякова Александра Александровна
Отец ребёнка: Высотский Александр Флегонтович
Рождение ребёнка
16.08.1878
Дочь: Васильева Надежда Александровна
Отец ребёнка: Высотский Александр Флегонтович
Рождение ребёнка
19.08.1885
Дочь: Нагорская Анна Александровна
Отец ребёнка: Высотский Александр Флегонтович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.09.1929