Синцова Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Синцов Захар Егорович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Синцов Александр Захарович
Отец ребёнка: Синцов Захар Егорович
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Синцов Захар Егорович
Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1816