Синцова Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синцова Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Синцов Степан Захарович

Отец ребёнка: Синцов Захар Егорович

Рождение ребёнка
1808

Сын: Синцов Александр Захарович

Отец ребёнка: Синцов Захар Егорович

Рождение ребёнка
1809

Сын: Синцов Егор Захарович

Отец ребёнка: Синцов Захар Егорович

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синцов Захар Егорович

Смерть
После 1816
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