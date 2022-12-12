Синцов Захар Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Синцов Егор Григорьевич
Мать: Синцова Марина Федотовна
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Синцова Елена
Рождение ребёнка
1808
Сын: Синцов Александр Захарович
Мать ребёнка: Синцова Елена
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Синцова Елена
Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Синцова Елена
Смерть
После 1816