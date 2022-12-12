Синцов Захар Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синцов Захар Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Синцов Егор Григорьевич

Мать: Синцова Марина Федотовна

Рождение ребёнка
1799

Сын: Синцов Степан Захарович

Мать ребёнка: Синцова Елена

Рождение ребёнка
1808

Сын: Синцов Александр Захарович

Мать ребёнка: Синцова Елена

Рождение ребёнка
1809

Сын: Синцов Егор Захарович

Мать ребёнка: Синцова Елена

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синцова Елена

Смерть
После 1816
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