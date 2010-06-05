Уласевич (Гончарова) Елизавета Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уласевич (Гончарова) Елизавета Никифоровна

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Место рождения

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд

Дата рождения

01.11.1927

Дата смерти

05.06.2010

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1927

Отец: Гончаров Никифор Аксёнович

Мать: Гончарова Евфросинья Ивановна

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
28.09.1955

Дочь: Левченко Тамара Аркадьевна

Отец ребёнка: Уласевич Аркадий Степанович

Рождение ребёнка
26.05.1959

Дочь: Бурановская Наталья Аркадьевна

Отец ребёнка: Уласевич Аркадий Степанович

Рождение ребёнка
18.10.1960

Дочь: Иванова Валентина Аркадьевна

Отец ребёнка: Уласевич Аркадий Степанович

Рождение ребёнка
Около 1962

Сын: Уласевич Николай

Отец ребёнка: Уласевич Аркадий Степанович

Рождение ребёнка
25.03.1971

Дочь: Алёна Аркадьевна

Отец ребёнка: Уласевич Аркадий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уласевич Аркадий Степанович

Место жительства
Неизвестно
Беларусь, Могилевская область
Смерть
05.06.2010
Беларусь, Могилевская область
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