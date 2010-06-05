Уласевич (Гончарова) Елизавета Никифоровна
Место рождения
Дата рождения01.11.1927
Дата смерти05.06.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1927
Рождение ребёнка
28.09.1955
Дочь: Левченко Тамара Аркадьевна
Отец ребёнка: Уласевич Аркадий Степанович
Рождение ребёнка
26.05.1959
Дочь: Бурановская Наталья Аркадьевна
Отец ребёнка: Уласевич Аркадий Степанович
Рождение ребёнка
18.10.1960
Дочь: Иванова Валентина Аркадьевна
Отец ребёнка: Уласевич Аркадий Степанович
Рождение ребёнка
Около 1962
Сын: Уласевич Николай
Отец ребёнка: Уласевич Аркадий Степанович
Рождение ребёнка
25.03.1971
Дочь: Алёна Аркадьевна
Отец ребёнка: Уласевич Аркадий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Беларусь, Могилевская область
Смерть
05.06.2010
Беларусь, Могилевская область