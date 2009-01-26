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Уласевич Аркадий Степанович

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Место рождения

Беларусь, Могилевская область

Дата рождения

05.05.1928

Дата смерти

26.01.2009

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Беларусь, Могилевская область
Рождение ребёнка
28.09.1955

Дочь: Левченко Тамара Аркадьевна

Мать ребёнка: Уласевич Елизавета Никифоровна

Рождение ребёнка
26.05.1959

Дочь: Бурановская Наталья Аркадьевна

Мать ребёнка: Уласевич Елизавета Никифоровна

Рождение ребёнка
18.10.1960

Дочь: Иванова Валентина Аркадьевна

Мать ребёнка: Уласевич Елизавета Никифоровна

Рождение ребёнка
Около 1962

Сын: Уласевич Николай

Мать ребёнка: Уласевич Елизавета Никифоровна

Рождение ребёнка
25.03.1971

Дочь: Алёна Аркадьевна

Мать ребёнка: Уласевич Елизавета Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уласевич Елизавета Никифоровна

Смерть
26.01.2009
Беларусь, Могилевская область
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