Уласевич Аркадий Степанович
Место рожденияБеларусь, Могилевская область
Дата рождения05.05.1928
Дата смерти26.01.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.09.1955
Дочь: Левченко Тамара Аркадьевна
Мать ребёнка: Уласевич Елизавета Никифоровна
Рождение ребёнка
26.05.1959
Дочь: Бурановская Наталья Аркадьевна
Мать ребёнка: Уласевич Елизавета Никифоровна
Рождение ребёнка
18.10.1960
Дочь: Иванова Валентина Аркадьевна
Мать ребёнка: Уласевич Елизавета Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1962
Сын: Уласевич Николай
Мать ребёнка: Уласевич Елизавета Никифоровна
Рождение ребёнка
25.03.1971
Дочь: Алёна Аркадьевна
Мать ребёнка: Уласевич Елизавета Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.01.2009
Беларусь, Могилевская область