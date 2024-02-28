Гончарова (Долбешкина) Евфросинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончарова (Долбешкина) Евфросинья Ивановна

Место рождения

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

1934

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Долбешкин Иван Степанович

Мать: Долбешкина Арина Евдокимовна

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
1923

Сын: Гончаров Дмитрий Никифорович

Отец ребёнка: Гончаров Никифор Аксёнович

Беларусь, Могилевская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Леонченко Ольга Никифоровна

Отец ребёнка: Гончаров Никифор Аксёнович

Беларусь, Могилевская область
Рождение ребёнка
01.11.1927

Дочь: Уласевич Елизавета Никифоровна

Отец ребёнка: Гончаров Никифор Аксёнович

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
30.09.1931 или 1934

Дочь: Ермакова Валентина Никифоровна

Отец ребёнка: Гончаров Никифор Аксёнович

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
Смерть
1934
Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
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