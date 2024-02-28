Гончарова (Долбешкина) Евфросинья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1900
Дата смерти1934
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Рождение ребёнка
1923
Сын: Гончаров Дмитрий Никифорович
Отец ребёнка: Гончаров Никифор Аксёнович
Беларусь, Могилевская область
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Леонченко Ольга Никифоровна
Отец ребёнка: Гончаров Никифор Аксёнович
Беларусь, Могилевская область
Рождение ребёнка
01.11.1927
Дочь: Уласевич Елизавета Никифоровна
Отец ребёнка: Гончаров Никифор Аксёнович
Рождение ребёнка
30.09.1931 или 1934
Дочь: Ермакова Валентина Никифоровна
Отец ребёнка: Гончаров Никифор Аксёнович
Смерть
1934