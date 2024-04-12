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Гончаров Никифор Аксёнович

Место рождения

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд

Дата рождения

1886

Дата смерти

Между ?.07.1941 и 1944

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Гончаров Аксён Прокофьевич

Мать: не указана

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
1923

Сын: Гончаров Дмитрий Никифорович

Мать ребёнка: Гончарова Евфросинья Ивановна

Беларусь, Могилевская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Леонченко Ольга Никифоровна

Мать ребёнка: Гончарова Евфросинья Ивановна

Беларусь, Могилевская область
Рождение ребёнка
01.11.1927

Дочь: Уласевич Елизавета Никифоровна

Мать ребёнка: Гончарова Евфросинья Ивановна

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
30.09.1931 или 1934

Дочь: Ермакова Валентина Никифоровна

Мать ребёнка: Гончарова Евфросинья Ивановна

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
02.02.1935

Дочь: Китманова Евдокия Никифоровна

Мать ребёнка: Гончарова Евгения Титовна

Беларусь, Могилевская область
Смерть
Между ?.07.1941 и 1944
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