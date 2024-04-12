Гончаров Никифор Аксёнович
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиМежду ?.07.1941 и 1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Гончаров Аксён Прокофьевич
Рождение ребёнка
1923
Сын: Гончаров Дмитрий Никифорович
Мать ребёнка: Гончарова Евфросинья Ивановна
Беларусь, Могилевская область
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Леонченко Ольга Никифоровна
Мать ребёнка: Гончарова Евфросинья Ивановна
Беларусь, Могилевская область
Рождение ребёнка
01.11.1927
Дочь: Уласевич Елизавета Никифоровна
Мать ребёнка: Гончарова Евфросинья Ивановна
Рождение ребёнка
30.09.1931 или 1934
Дочь: Ермакова Валентина Никифоровна
Мать ребёнка: Гончарова Евфросинья Ивановна
Рождение ребёнка
02.02.1935
Дочь: Китманова Евдокия Никифоровна
Мать ребёнка: Гончарова Евгения Титовна
Беларусь, Могилевская область
Смерть
Между ?.07.1941 и 1944