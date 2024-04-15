Карева Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карева Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Карев Михаил Александрович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Карев Василий Михайлович

Отец ребёнка: Карев Михаил Александрович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Карев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Карев Михаил Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карев Михаил Александрович

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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