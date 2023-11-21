Багоян Лусик Хачиковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1966
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1966
Рождение ребёнка
11.07.1987
Дочь: Багоян Арусяк Павликовна
Отец ребёнка: Багоян Павлик Саруханович
Рождение ребёнка
16.05.1991
Дочь: Багоян Рузанна Павликовна
Отец ребёнка: Багоян Павлик Саруханович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Багоян Павлик Саруханович
Бракосочетание
Неизвестно