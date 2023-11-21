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Багоян Лусик Хачиковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1966

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1966

Отец: Манукян Хачик Абгарович

Мать: Манукян Кнарик Карапетовна

Рождение ребёнка
11.07.1987

Дочь: Багоян Арусяк Павликовна

Отец ребёнка: Багоян Павлик Саруханович

Рождение ребёнка
16.05.1991

Дочь: Багоян Рузанна Павликовна

Отец ребёнка: Багоян Павлик Саруханович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Багоян Павлик Саруханович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Багоян Павлик Саруханович

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