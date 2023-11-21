Багоян Арусяк Павликовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1987
Отец: Багоян Павлик Саруханович
Мать: Багоян Лусик Хачиковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Еремян Араме Араевич
Отец ребёнка: Еремян Ара Суренович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Еремян Епраксия Араевна
Отец ребёнка: Еремян Ара Суренович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Еремян Нарек Араевич
Отец ребёнка: Еремян Ара Суренович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Еремян Ара Суренович