Багоян Арусяк Павликовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багоян Арусяк Павликовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1987

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1987

Отец: Багоян Павлик Саруханович

Мать: Багоян Лусик Хачиковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Еремян Араме Араевич

Отец ребёнка: Еремян Ара Суренович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Еремян Епраксия Араевна

Отец ребёнка: Еремян Ара Суренович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Еремян Нарек Араевич

Отец ребёнка: Еремян Ара Суренович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еремян Ара Суренович

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