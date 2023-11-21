Багоян Павлик Саруханович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багоян Павлик Саруханович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1962

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1962

Отец: Багоян Сарухан Абгарович

Мать: Багоян Арусяк Арамовна

Рождение ребёнка
11.07.1987

Дочь: Багоян Арусяк Павликовна

Мать ребёнка: Багоян Лусик Хачиковна

Рождение ребёнка
16.05.1991

Дочь: Багоян Рузанна Павликовна

Мать ребёнка: Багоян Лусик Хачиковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Багоян Лусик Хачиковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Багоян Лусик Хачиковна

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