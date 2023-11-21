Багоян Павлик Саруханович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1962
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1962
Отец: Багоян Сарухан Абгарович
Мать: Багоян Арусяк Арамовна
Рождение ребёнка
11.07.1987
Дочь: Багоян Арусяк Павликовна
Мать ребёнка: Багоян Лусик Хачиковна
Рождение ребёнка
16.05.1991
Дочь: Багоян Рузанна Павликовна
Мать ребёнка: Багоян Лусик Хачиковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Багоян Лусик Хачиковна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Багоян Лусик Хачиковна