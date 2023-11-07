Вовк Лука Олимпиевич
Место рождения
Дата рождения18.10.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1859
Отец: Вовк Олимпий Каллиникович
Мать: Вовк Зеновия Гордеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вовк Ольга Иосифовна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Вовк Яков Лукич
Мать ребёнка: Вовк Ольга Иосифовна
Рождение ребёнка
17.07.1885
Дочь: Вовк Мария Лукинична
Мать ребёнка: Вовк Ольга Иосифовна
Рождение ребёнка
16.07.1888
Сын: Вовк Емельян Лукич
Мать ребёнка: Вовк Ольга Иосифовна
Рождение ребёнка
21.09.1893
Сын: Вовк Федор Лукич
Мать ребёнка: Вовк Ольга Иосифовна
Рождение ребёнка
14.01.1894
Сын: Вовк Павел Лукич
Мать ребёнка: Вовк Ольга Иосифовна
Рождение ребёнка
03.07.1897
Сын: Вовк Анатолий Лукич
Мать ребёнка: Вовк Ольга Иосифовна
Бракосочетание
10.09.1904
Смерть
Неизвестно