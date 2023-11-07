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Вовк Лука Олимпиевич

Место рождения

Покошичи, Чернігівська область

Дата рождения

18.10.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1859

Отец: Вовк Олимпий Каллиникович

Мать: Вовк Зеновия Гордеевна

Покошичи, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вовк Ольга Иосифовна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Вовк Яков Лукич

Мать ребёнка: Вовк Ольга Иосифовна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.07.1885

Дочь: Вовк Мария Лукинична

Мать ребёнка: Вовк Ольга Иосифовна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.07.1888

Сын: Вовк Емельян Лукич

Мать ребёнка: Вовк Ольга Иосифовна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.09.1893

Сын: Вовк Федор Лукич

Мать ребёнка: Вовк Ольга Иосифовна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.01.1894

Сын: Вовк Павел Лукич

Мать ребёнка: Вовк Ольга Иосифовна

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.07.1897

Сын: Вовк Анатолий Лукич

Мать ребёнка: Вовк Ольга Иосифовна

Покошичи, Чернігівська область
Бракосочетание
10.09.1904

Жена: Вовк (Мишка) Феодосия Варламовна

Покошичи, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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