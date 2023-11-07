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Вовк Ольга Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

25.12.1901

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вовк Лука Олимпиевич

Рождение ребёнка
1879

Сын: Вовк Яков Лукич

Отец ребёнка: Вовк Лука Олимпиевич

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.07.1885

Дочь: Вовк Мария Лукинична

Отец ребёнка: Вовк Лука Олимпиевич

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.07.1888

Сын: Вовк Емельян Лукич

Отец ребёнка: Вовк Лука Олимпиевич

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.09.1893

Сын: Вовк Федор Лукич

Отец ребёнка: Вовк Лука Олимпиевич

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.01.1894

Сын: Вовк Павел Лукич

Отец ребёнка: Вовк Лука Олимпиевич

Покошичи, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.07.1897

Сын: Вовк Анатолий Лукич

Отец ребёнка: Вовк Лука Олимпиевич

Покошичи, Чернігівська область
Смерть
25.12.1901
Покошичи, Чернігівська область

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