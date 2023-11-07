Вовк Ольга Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смерти25.12.1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вовк Лука Олимпиевич
Рождение ребёнка
1879
Сын: Вовк Яков Лукич
Отец ребёнка: Вовк Лука Олимпиевич
Рождение ребёнка
17.07.1885
Дочь: Вовк Мария Лукинична
Отец ребёнка: Вовк Лука Олимпиевич
Рождение ребёнка
16.07.1888
Сын: Вовк Емельян Лукич
Отец ребёнка: Вовк Лука Олимпиевич
Рождение ребёнка
21.09.1893
Сын: Вовк Федор Лукич
Отец ребёнка: Вовк Лука Олимпиевич
Рождение ребёнка
14.01.1894
Сын: Вовк Павел Лукич
Отец ребёнка: Вовк Лука Олимпиевич
Рождение ребёнка
03.07.1897
Сын: Вовк Анатолий Лукич
Отец ребёнка: Вовк Лука Олимпиевич
Смерть
25.12.1901