Прилучная (Гусельникова) Анфиса Никоноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилучная (Гусельникова) Анфиса Никоноровна

Место рождения

Александровская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: Гусельников Никонор

Мать: не указана

Александровская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
09.07.1889 ст.

Муж: Прилучный Платон Александрович

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
21.10.1893 ст.

Дочь: Шаманина Анна Платоновна

Отец ребёнка: Прилучный Платон Александрович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
24.09.1895 ст.

Сын: Прилучный Александр Платонович

Отец ребёнка: Прилучный Платон Александрович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
13.10.1898 ст.

Дочь: Параскева Платоновна

Отец ребёнка: Прилучный Платон Александрович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
24.07.1901 ст.

Сын: Прилучный Никонор Платонович

Отец ребёнка: Прилучный Платон Александрович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
д. Гора
Рождение ребёнка
02.07.1904 ст.

Дочь: Горбунова Марфа Платоновна

Отец ребёнка: Прилучный Платон Александрович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.11.1909 ст.

Сын: Прилучный Михаил Платонович

Отец ребёнка: Прилучный Платон Александрович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
д. Заречье
Смерть
Неизвестно
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