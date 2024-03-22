Прилучная (Гусельникова) Анфиса Никоноровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Отец: Гусельников Никонор
Бракосочетание
09.07.1889 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
21.10.1893 ст.
Дочь: Шаманина Анна Платоновна
Отец ребёнка: Прилучный Платон Александрович
Рождение ребёнка
24.09.1895 ст.
Сын: Прилучный Александр Платонович
Отец ребёнка: Прилучный Платон Александрович
Рождение ребёнка
13.10.1898 ст.
Дочь: Параскева Платоновна
Отец ребёнка: Прилучный Платон Александрович
Рождение ребёнка
24.07.1901 ст.
Сын: Прилучный Никонор Платонович
Отец ребёнка: Прилучный Платон Александрович
д. Гора
Рождение ребёнка
02.07.1904 ст.
Дочь: Горбунова Марфа Платоновна
Отец ребёнка: Прилучный Платон Александрович
Рождение ребёнка
01.11.1909 ст.
Сын: Прилучный Михаил Платонович
Отец ребёнка: Прилучный Платон Александрович
д. Заречье
Смерть
Неизвестно