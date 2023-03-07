Прилучный Михаил Платонович
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти21.03.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Бракосочетание
До 1937
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Галина Михайловна
Мать ребёнка: Прилучная Елизавета Степановна
д. Заречье
Рождение ребёнка
1941
Сын: Прилучный Валентин Михайлович
Мать ребёнка: Прилучная Елизавета Степановна
д. Заречье
Смерть
21.03.1942
Похороны
Неизвестно
Волхов, Волховский муниципальный район, Ленинградская область