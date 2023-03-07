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Прилучный Михаил Платонович

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Место рождения

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1912

Дата смерти

21.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Прилучный Платон Александрович

Мать: Прилучная Анфиса Никоноровна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1937

Жена: Прилучная Елизавета Степановна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Галина Михайловна

Мать ребёнка: Прилучная Елизавета Степановна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
д. Заречье
Рождение ребёнка
1941

Сын: Прилучный Валентин Михайлович

Мать ребёнка: Прилучная Елизавета Степановна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
д. Заречье
Смерть
21.03.1942
Похороны
Неизвестно
Волхов, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
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