Прилучная Елизавета Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилучная Елизавета Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Галина Михайловна

Отец ребёнка: Прилучный Михаил Платонович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
д. Заречье
Бракосочетание
До 1937

Муж: Прилучный Михаил Платонович

Рождение ребёнка
1941

Сын: Прилучный Валентин Михайлович

Отец ребёнка: Прилучный Михаил Платонович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
д. Заречье
Место жительства
1951
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
д. Заречье
Место жительства
1960
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
д. Заречье
Смерть
Неизвестно
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