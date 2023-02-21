Прилучная Елизавета Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Галина Михайловна
Отец ребёнка: Прилучный Михаил Платонович
д. Заречье
Бракосочетание
До 1937
Рождение ребёнка
1941
Сын: Прилучный Валентин Михайлович
Отец ребёнка: Прилучный Михаил Платонович
д. Заречье
Место жительства
1951
д. Заречье
Место жительства
1960
д. Заречье
Смерть
Неизвестно