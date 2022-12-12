Горбунова (Прилучная) Марфа Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова (Прилучная) Марфа Платоновна

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Место рождения

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

02.07.1904 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1904 ст.

Отец: Прилучный Платон Александрович

Мать: Прилучная Анфиса Никоноровна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Крещение
02.07.1904 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1927

Сын: Горбунов Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Горбунов Яков Михайлович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
д. Заречье
Бракосочетание
До 1927

Муж: Горбунов Яков Михайлович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Горбунов Альберт Яковлевич

Отец ребёнка: Горбунов Яков Михайлович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
д. Заречье
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Надежда Яковлевна

Отец ребёнка: Горбунов Яков Михайлович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
д. Заречье
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Горбунов Яков Михайлович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
д. Заречье
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Горбунов Яков Михайлович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
д. Заречье
Рождение ребёнка
1940

Сын: Горбунов Валентин Яковлевич

Отец ребёнка: Горбунов Яков Михайлович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Между 1940 и 1942
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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