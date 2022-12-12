Горбунова (Прилучная) Марфа Платоновна
Место рождения
Дата рождения02.07.1904 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1904 ст.
Крещение
02.07.1904 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1927
Сын: Горбунов Владимир Яковлевич
Отец ребёнка: Горбунов Яков Михайлович
д. Заречье
Бракосочетание
До 1927
Рождение ребёнка
1929
Сын: Горбунов Альберт Яковлевич
Отец ребёнка: Горбунов Яков Михайлович
д. Заречье
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Надежда Яковлевна
Отец ребёнка: Горбунов Яков Михайлович
д. Заречье
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Горбунов Яков Михайлович
д. Заречье
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Горбунов Яков Михайлович
д. Заречье
Рождение ребёнка
1940
Сын: Горбунов Валентин Яковлевич
Отец ребёнка: Горбунов Яков Михайлович
Место жительства
Между 1940 и 1942
Смерть
Неизвестно