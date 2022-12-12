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Горбунов Яков Михайлович

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Место рождения

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1927

Жена: Горбунова Марфа Платоновна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Горбунов Владимир Яковлевич

Мать ребёнка: Горбунова Марфа Платоновна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
д. Заречье
Рождение ребёнка
1929

Сын: Горбунов Альберт Яковлевич

Мать ребёнка: Горбунова Марфа Платоновна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
д. Заречье
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Надежда Яковлевна

Мать ребёнка: Горбунова Марфа Платоновна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
д. Заречье
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: Горбунова Марфа Платоновна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
д. Заречье
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Горбунова Марфа Платоновна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
д. Заречье
Рождение ребёнка
1940

Сын: Горбунов Валентин Яковлевич

Мать ребёнка: Горбунова Марфа Платоновна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Между 1940 и 1942
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
д. Заречье
Смерть
Неизвестно
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