Горбунов Яков Михайлович
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1927
Рождение ребёнка
1927
Сын: Горбунов Владимир Яковлевич
Мать ребёнка: Горбунова Марфа Платоновна
д. Заречье
Рождение ребёнка
1929
Сын: Горбунов Альберт Яковлевич
Мать ребёнка: Горбунова Марфа Платоновна
д. Заречье
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Надежда Яковлевна
Мать ребёнка: Горбунова Марфа Платоновна
д. Заречье
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: Горбунова Марфа Платоновна
д. Заречье
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Горбунова Марфа Платоновна
д. Заречье
Рождение ребёнка
1940
Сын: Горбунов Валентин Яковлевич
Мать ребёнка: Горбунова Марфа Платоновна
Место жительства
Между 1940 и 1942
д. Заречье
Смерть
Неизвестно