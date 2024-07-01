Чернышева (Мазурина) Варвара Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышева (Мазурина) Варвара Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

1916

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Мазурин Федор Алексеевич

Мать: Мазурина (Перлова) Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Отец ребёнка: Chernyshov Mikhail Андреевич

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.05.1869

Дочь: (Чернышева) Александра Михайловна

Отец ребёнка: Chernyshov Mikhail Андреевич

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Yudina (Chernyshova) Pelageya Михайловна

Отец ребёнка: Chernyshov Mikhail Андреевич

Смерть
1916

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