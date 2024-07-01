Чернышева (Мазурина) Варвара Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смерти1916
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Отец ребёнка: Chernyshov Mikhail Андреевич
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.05.1869
Дочь: (Чернышева) Александра Михайловна
Отец ребёнка: Chernyshov Mikhail Андреевич
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Yudina (Chernyshova) Pelageya Михайловна
Отец ребёнка: Chernyshov Mikhail Андреевич
Смерть
1916