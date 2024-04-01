Соловьева (Гусельникова) Валентина Романова
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1844
Бракосочетание
28.01.1862
м. 19 ж. 17
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: (Соловьева) Дарья Федорова
Отец ребёнка: Соловьев Федор Крест. Д. Зарослой Федоров
Рождение ребёнка
19.07.1872
Дочь: (Соловьева) Макрина Федорова
Отец ребёнка: Соловьев Федор Крест. Д. Зарослой Федоров
Рождение ребёнка
04.03.1874
Дочь: (Соловьева) Евдокия Федорова
Отец ребёнка: Соловьев Федор Крест. Д. Зарослой Федоров
Смерть
Неизвестно