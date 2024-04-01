Соловьева (Гусельникова) Валентина Романова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Гусельникова) Валентина Романова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1844

Отец: Гусельников Роман Прокопьев

Мать: Гусельникова (Стефанова) Мирония Дмитриева

Бракосочетание
28.01.1862

Муж: Соловьев Федор Крест. Д. Зарослой Федоров

м. 19 ж. 17
Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: (Соловьева) Дарья Федорова

Отец ребёнка: Соловьев Федор Крест. Д. Зарослой Федоров

Рождение ребёнка
19.07.1872

Дочь: (Соловьева) Макрина Федорова

Отец ребёнка: Соловьев Федор Крест. Д. Зарослой Федоров

Рождение ребёнка
04.03.1874

Дочь: (Соловьева) Евдокия Федорова

Отец ребёнка: Соловьев Федор Крест. Д. Зарослой Федоров

Смерть
Неизвестно

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