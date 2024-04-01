Соловьев Федор Крест. Д. Зарослой Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьев Федор Крест. Д. Зарослой Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1862

Жена: Соловьева Валентина Романова

м. 19 ж. 17
Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Дарья Федорова

Мать ребёнка: Соловьева Валентина Романова

Рождение ребёнка
19.07.1872

Дочь: Макрина Федорова

Мать ребёнка: Соловьева Валентина Романова

Рождение ребёнка
04.03.1874

Дочь: Евдокия Федорова

Мать ребёнка: Соловьева Валентина Романова

Смерть
Неизвестно
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