Соловьев Федор Крест. Д. Зарослой Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.01.1862
м. 19 ж. 17
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Дарья Федорова
Мать ребёнка: Соловьева Валентина Романова
Рождение ребёнка
19.07.1872
Дочь: Макрина Федорова
Мать ребёнка: Соловьева Валентина Романова
Рождение ребёнка
04.03.1874
Дочь: Евдокия Федорова
Мать ребёнка: Соловьева Валентина Романова
Смерть
Неизвестно