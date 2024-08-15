Медведева (Ишутина) Александра Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМедведева (Ишутина) Александра Прокопьевна

Медведева (Ишутина) Александра Прокопьевна

Место рождения

Громова, Черемховский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ишутин Прокопий

Мать: Ишутина Нина

Громова, Черемховский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Александр Павлович

Рождение ребёнка
12.10.1946

Дочь: Сазонова (Медведева) Галина Александровна

Отец ребёнка: Медведев Александр Павлович

Шаманаева, Черемховский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.