Медведева (Ишутина) Александра Прокопьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ишутин Прокопий
Мать: Ишутина Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.10.1946
Дочь: Сазонова (Медведева) Галина Александровна
Отец ребёнка: Медведев Александр Павлович
Шаманаева, Черемховский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно