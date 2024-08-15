Ишутин Прокопий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишутин Прокопий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ишутина Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медведева (Ишутина) Александра Прокопьевна

Мать ребёнка: Ишутина Нина

Громова, Черемховский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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