Ишутин Прокопий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ишутина Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медведева (Ишутина) Александра Прокопьевна
Мать ребёнка: Ишутина Нина
Громова, Черемховский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно