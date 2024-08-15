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Медведев Александр Павлович

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Место рождения

Громова, Черемховский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

30.08.1914

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1914

Отец: Медведев Павел

Мать: не указана

Громова, Черемховский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведева (Ишутина) Александра Прокопьевна

Рождение ребёнка
12.10.1946

Дочь: Сазонова (Медведева) Галина Александровна

Мать ребёнка: Медведева (Ишутина) Александра Прокопьевна

Шаманаева, Черемховский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
1967

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