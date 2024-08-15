Медведев Александр Павлович
Место рождения
Дата рождения30.08.1914
Дата смерти1967
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1914
Отец: Медведев Павел
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.10.1946
Дочь: Сазонова (Медведева) Галина Александровна
Мать ребёнка: Медведева (Ишутина) Александра Прокопьевна
Шаманаева, Черемховский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
1967