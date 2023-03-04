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Колашников Василий Харитонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1686

Дата смерти

После 1753

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686

Отец: Колашников Харитон Михайлович

Мать: Колашникова Настасия Павлова

Рождение ребёнка
1721

Сын: Колашников Стефан Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1725

Сын: Колашников Козма Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1732

Сын: Колашников Назар Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
священик
Место жительства
Неизвестно
Хлыновское, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1753
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