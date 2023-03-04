Колашников Василий Харитонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1686
Дата смертиПосле 1753
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686
Рождение ребёнка
1721
Сын: Колашников Стефан Васильевич
Рождение ребёнка
1725
Сын: Колашников Козма Васильевич
Рождение ребёнка
1732
Сын: Колашников Назар Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
священик
Место жительства
Неизвестно
Хлыновское, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1753