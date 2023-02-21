Колашников Харитон Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1663
Дата смертиПосле 1741
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1663
Отец: Колашников Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1686
Сын: Колашников Василий Харитонович
Мать ребёнка: Колашникова Настасия Павлова
Рождение ребёнка
1693
Сын: Колашников Василий Харитонович
Мать ребёнка: Колашникова Настасия Павлова
Рождение ребёнка
1704
Сын: Колашников Никита Харитонович
Мать ребёнка: Колашникова Настасия Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
священик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1741