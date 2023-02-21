Колашников Харитон Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колашников Харитон Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1663

Дата смерти

После 1741

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1663

Отец: Колашников Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1686

Сын: Колашников Василий Харитонович

Мать ребёнка: Колашникова Настасия Павлова

Рождение ребёнка
1693

Сын: Колашников Василий Харитонович

Мать ребёнка: Колашникова Настасия Павлова

Рождение ребёнка
1704

Сын: Колашников Никита Харитонович

Мать ребёнка: Колашникова Настасия Павлова

Хлыновское, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колашникова Настасия Павлова

Работа или профессия
Неизвестно
священик
Место жительства
Неизвестно
Хлыновское, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1741
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