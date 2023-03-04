Колашникова Настасия Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1670
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1686
Сын: Колашников Василий Харитонович
Отец ребёнка: Колашников Харитон Михайлович
Рождение ребёнка
1693
Сын: Колашников Василий Харитонович
Отец ребёнка: Колашников Харитон Михайлович
Рождение ребёнка
1704
Сын: Колашников Никита Харитонович
Отец ребёнка: Колашников Харитон Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1710