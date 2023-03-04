Колашникова Настасия Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолашникова Настасия Павлова

Колашникова Настасия Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1686

Сын: Колашников Василий Харитонович

Отец ребёнка: Колашников Харитон Михайлович

Рождение ребёнка
1693

Сын: Колашников Василий Харитонович

Отец ребёнка: Колашников Харитон Михайлович

Рождение ребёнка
1704

Сын: Колашников Никита Харитонович

Отец ребёнка: Колашников Харитон Михайлович

Хлыновское, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колашников Харитон Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Хлыновское, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1710
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close