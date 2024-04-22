Матикайнен (Райккерус) Мария Адамовна
Место рождения
Дата рождения16.10.1865
Дата смерти07.10.1933
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1865
Отец: Райккерус Адам Иванович
Мать: Райккерус Сара Томасовна
Бракосочетание
13.05.1885
Рождение ребёнка
03.05.1891
Сын: Матикайнен Петр Иосифович
Отец ребёнка: Матикайнен Иосиф Петрович
Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
15.04.1896
Дочь: Ева Иосифовна
Отец ребёнка: Матикайнен Иосиф Петрович
Рождение ребёнка
29.04.1904
Сын: Матикайнен Иван Иосифович
Отец ребёнка: Матикайнен Иосиф Петрович
Смерть
07.10.1933