Матикайнен (Райккерус) Мария Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матикайнен (Райккерус) Мария Адамовна

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Место рождения

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

16.10.1865

Дата смерти

07.10.1933

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1865

Отец: Райккерус Адам Иванович

Мать: Райккерус Сара Томасовна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
13.05.1885

Муж: Матикайнен Иосиф Петрович

Рождение ребёнка
03.05.1891

Сын: Матикайнен Петр Иосифович

Отец ребёнка: Матикайнен Иосиф Петрович

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
15.04.1896

Дочь: Ева Иосифовна

Отец ребёнка: Матикайнен Иосиф Петрович

Рождение ребёнка
29.04.1904

Сын: Матикайнен Иван Иосифович

Отец ребёнка: Матикайнен Иосиф Петрович

Смерть
07.10.1933
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