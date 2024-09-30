Райккерус (Мейер) Сара Томасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Райккерус (Мейер) Сара Томасовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1848

Муж: Райккерус Адам Иванович

Рождение ребёнка
20.08.1849

Дочь: (Райккерус) Анна Адамовна

Отец ребёнка: Райккерус Адам Иванович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
09.09.1854

Дочь: Виролайнен (Райккерус) Катарина Адамовна

Отец ребёнка: Райккерус Адам Иванович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
14.10.1856

Сын: Райккерус Андрей Адамович

Отец ребёнка: Райккерус Адам Иванович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
05.01.1858

Сын: Райккерус Томас Адамович

Отец ребёнка: Райккерус Адам Иванович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
29.05.1860

Сын: Райккерус Александр Адамович

Отец ребёнка: Райккерус Адам Иванович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
17.07.1864

Сын: Райккерус Иван Адамович

Отец ребёнка: Райккерус Адам Иванович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
16.10.1865

Дочь: Матикайнен (Райккерус) Мария Адамовна

Отец ребёнка: Райккерус Адам Иванович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
29.07.1868

Дочь: (Райккерус) Ева Адамовна

Отец ребёнка: Райккерус Адам Иванович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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