Райккерус (Мейер) Сара Томасовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1848
Рождение ребёнка
20.08.1849
Дочь: (Райккерус) Анна Адамовна
Отец ребёнка: Райккерус Адам Иванович
Рождение ребёнка
09.09.1854
Дочь: Виролайнен (Райккерус) Катарина Адамовна
Отец ребёнка: Райккерус Адам Иванович
Рождение ребёнка
14.10.1856
Сын: Райккерус Андрей Адамович
Отец ребёнка: Райккерус Адам Иванович
Рождение ребёнка
05.01.1858
Отец ребёнка: Райккерус Адам Иванович
Рождение ребёнка
29.05.1860
Сын: Райккерус Александр Адамович
Отец ребёнка: Райккерус Адам Иванович
Рождение ребёнка
17.07.1864
Отец ребёнка: Райккерус Адам Иванович
Рождение ребёнка
16.10.1865
Дочь: Матикайнен (Райккерус) Мария Адамовна
Отец ребёнка: Райккерус Адам Иванович
Рождение ребёнка
29.07.1868
Дочь: (Райккерус) Ева Адамовна
Отец ребёнка: Райккерус Адам Иванович
Смерть
Неизвестно