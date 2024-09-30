Райккерус Томас Адамович
Место рождения
Дата рождения05.01.1858
Дата смерти14.07.1923
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1858
Бракосочетание
09.11.1880
Рождение ребёнка
03.05.1882
Дочь: Халцонен (Райккерус) Екатерина Фоминична
Мать ребёнка: Райккерус (Шульц) Анна Иосифовна
Рождение ребёнка
16.08.1886
Мать ребёнка: Райккерус (Шульц) Анна Иосифовна
Рождение ребёнка
24.06.1895
Мать ребёнка: Райккерус (Шульц) Анна Иосифовна
Смерть
14.07.1923