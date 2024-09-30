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Райккерус Томас Адамович

Место рождения

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

05.01.1858

Дата смерти

14.07.1923

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1858

Отец: Райккерус Адам Иванович

Мать: Райккерус (Мейер) Сара Томасовна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
09.11.1880

Жена: Райккерус (Шульц) Анна Иосифовна

Рождение ребёнка
03.05.1882

Дочь: Халцонен (Райккерус) Екатерина Фоминична

Мать ребёнка: Райккерус (Шульц) Анна Иосифовна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
16.08.1886

Сын: Райккерус Иван Томасович

Мать ребёнка: Райккерус (Шульц) Анна Иосифовна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
24.06.1895

Сын: Райккерус Петр Томасович

Мать ребёнка: Райккерус (Шульц) Анна Иосифовна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
14.07.1923

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