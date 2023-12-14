Райккерус Иван Томасович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1886
Дата смерти20.03.1922
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1886
Отец: Райккерус Томас Адамович
Мать: Райккерус Анна Иосифовна
Бракосочетание
22.08.1904
Жена: Райккерус Анна Адамовна
Рождение ребёнка
15.06.1906
Дочь: Анна-Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Райккерус Анна Адамовна
Рождение ребёнка
31.05.1909
Сын: Райккерус Николай Иванович
Мать ребёнка: Райккерус Анна Адамовна
Рождение ребёнка
04.11.1912
Сын: Райккерус Тойво-Петр Иванович
Мать ребёнка: Райккерус Анна Адамовна
Рождение ребёнка
12.09.1919
Мать ребёнка: Райккерус Анна Адамовна
Рождение ребёнка
12.09.1919
Сын: Райккерус Виктор Иванович
Мать ребёнка: Райккерус Анна Адамовна
Смерть
20.03.1922