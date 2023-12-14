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Райккерус Иван Томасович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1886

Дата смерти

20.03.1922

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1886

Отец: Райккерус Томас Адамович

Мать: Райккерус Анна Иосифовна

Бракосочетание
22.08.1904

Жена: Райккерус Анна Адамовна

Рождение ребёнка
15.06.1906

Дочь: Анна-Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Райккерус Анна Адамовна

Рождение ребёнка
31.05.1909

Сын: Райккерус Николай Иванович

Мать ребёнка: Райккерус Анна Адамовна

Рождение ребёнка
04.11.1912

Сын: Райккерус Тойво-Петр Иванович

Мать ребёнка: Райккерус Анна Адамовна

Рождение ребёнка
12.09.1919

Сын: Райккерус Суло Иванович

Мать ребёнка: Райккерус Анна Адамовна

Рождение ребёнка
12.09.1919

Сын: Райккерус Виктор Иванович

Мать ребёнка: Райккерус Анна Адамовна

Смерть
20.03.1922
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