Райккерус (Татинен) Анна Адамовна
Место рождения
Дата рождения02.03.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.08.1904
Рождение ребёнка
15.06.1906
Дочь: (Райккерус) Анна-Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Райккерус Иван Томасович
Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
31.05.1909
Сын: Райккерус Николай Иванович
Отец ребёнка: Райккерус Иван Томасович
Рождение ребёнка
04.11.1912
Сын: Райккерус Тойво-Петр Иванович
Отец ребёнка: Райккерус Иван Томасович
Рождение ребёнка
12.09.1919
Отец ребёнка: Райккерус Иван Томасович
Рождение ребёнка
12.09.1919
Сын: Райккерус Виктор Иванович
Отец ребёнка: Райккерус Иван Томасович
Смерть
Неизвестно