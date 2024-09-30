Райккерус (Татинен) Анна Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Райккерус (Татинен) Анна Адамовна

Место рождения

Лаголово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

02.03.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Лаголово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
22.08.1904

Муж: Райккерус Иван Томасович

Рождение ребёнка
15.06.1906

Дочь: (Райккерус) Анна-Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Райккерус Иван Томасович

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
31.05.1909

Сын: Райккерус Николай Иванович

Отец ребёнка: Райккерус Иван Томасович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
04.11.1912

Сын: Райккерус Тойво-Петр Иванович

Отец ребёнка: Райккерус Иван Томасович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.09.1919

Сын: Райккерус Суло Иванович

Отец ребёнка: Райккерус Иван Томасович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.09.1919

Сын: Райккерус Виктор Иванович

Отец ребёнка: Райккерус Иван Томасович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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