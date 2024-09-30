Матикайнен Иосиф Петрович
Место рождения
Дата рождения19.12.1859
Дата смерти26.03.1906
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1859
Бракосочетание
13.05.1885
Рождение ребёнка
03.05.1891
Сын: Матикайнен Петр Иосифович
Мать ребёнка: Матикайнен (Райккерус) Мария Адамовна
Рождение ребёнка
15.04.1896
Дочь: Кяйвяряйнен (Матикайнен) Ева Иосифовна
Мать ребёнка: Матикайнен (Райккерус) Мария Адамовна
Рождение ребёнка
29.04.1904
Сын: Матикайнен Иван Иосифович
Мать ребёнка: Матикайнен (Райккерус) Мария Адамовна
Смерть
26.03.1906
Причина смерти: Упал с поезда