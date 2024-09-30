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Матикайнен Иосиф Петрович

Место рождения

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

19.12.1859

Дата смерти

26.03.1906

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1859

Отец: Матикайнен Петр Иванович

Мать: Матикайнен (Шульц) Ева Петровна

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
13.05.1885

Жена: Матикайнен (Райккерус) Мария Адамовна

Рождение ребёнка
03.05.1891

Сын: Матикайнен Петр Иосифович

Мать ребёнка: Матикайнен (Райккерус) Мария Адамовна

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
15.04.1896

Дочь: Кяйвяряйнен (Матикайнен) Ева Иосифовна

Мать ребёнка: Матикайнен (Райккерус) Мария Адамовна

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
29.04.1904

Сын: Матикайнен Иван Иосифович

Мать ребёнка: Матикайнен (Райккерус) Мария Адамовна

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
26.03.1906
Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Причина смерти: Упал с поезда

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