Навоев Юрий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1944
Дата смерти04.09.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.10.1973
Дочь: (Навоева) Людмила Юрьевна
Мать ребёнка: Навоева (Егороваа) Галина Ивановна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
04.09.2012
Похороны
06.09.2012
сектор 2Р1, ряд 9, место 25