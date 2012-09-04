Навоев Юрий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Навоев Юрий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1944

Дата смерти

04.09.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1944 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Навоева (Егороваа) Галина Ивановна

Развод
Неизвестно

Жена: Навоева (Егороваа) Галина Ивановна

Рождение ребёнка
22.10.1973

Дочь: (Навоева) Людмила Юрьевна

Мать ребёнка: Навоева (Егороваа) Галина Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
04.09.2012
Похороны
06.09.2012
сектор 2Р1, ряд 9, место 25

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