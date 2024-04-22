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Кравченко Илия Васильевич

Место рождения

Межирич, Дніпропетровська область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Кравченко Василий

Мать: не указана

Межирич, Дніпропетровська область
Бракосочетание
11.06.1910

Жена: Кравченко Евдокия Ивановна

Межирич, Дніпропетровська область
Со стороны жениха: Алексей Бровченко и Елисей Кузьменко, со стороны невесты: Иван Бардак и Радион Якодан https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9X-29H8-7?view=index&action=view
Смерть
Неизвестно
Межирич, Дніпропетровська область
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