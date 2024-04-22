Кравченко (Пшеничная) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Бракосочетание
11.06.1910
Со стороны жениха: Алексей Бровченко и Елисей Кузьменко, со стороны невесты: Иван Бардак и Радион Якодан https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9X-29H8-7?view=index&action=view
Смерть
Неизвестно