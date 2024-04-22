Кравченко (Пшеничная) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко (Пшеничная) Евдокия Ивановна

Место рождения

Межирич, Дніпропетровська область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Межирич, Дніпропетровська область
Бракосочетание
11.06.1910

Муж: Кравченко Илия Васильевич

Межирич, Дніпропетровська область
Со стороны жениха: Алексей Бровченко и Елисей Кузьменко, со стороны невесты: Иван Бардак и Радион Якодан https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9X-29H8-7?view=index&action=view
Смерть
Неизвестно
Межирич, Дніпропетровська область
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