Богачева Матрена Парферовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богачева Матрена Парферовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1932

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Парфем

Мать: Катерина

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Богачева Анна Федоровна

Отец ребёнка: Богачев Федр Ильич

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Каплунова Варвара Федоровна

Отец ребёнка: Богачев Федр Ильич

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Зарудная Мария Федоровна

Отец ребёнка: Богачев Федр Ильич

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Швакова Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Богачев Федр Ильич

Смерть
1932
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