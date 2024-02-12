Богачева Матрена Парферовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1932
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Богачева Анна Федоровна
Отец ребёнка: Богачев Федр Ильич
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Каплунова Варвара Федоровна
Отец ребёнка: Богачев Федр Ильич
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Зарудная Мария Федоровна
Отец ребёнка: Богачев Федр Ильич
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Швакова Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Богачев Федр Ильич
Смерть
1932