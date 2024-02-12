Каплунова (Богачева) Варвара Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Богачев Федр Ильич
Рождение ребёнка
01.03.1950
Дочь: Штаненко Вера Сергеевна
Отец ребёнка: Каплунов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
1952
Сын: Каплунов Виктор Сергеевич
Отец ребёнка: Каплунов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
1954
Сын: Каплунов Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Каплунов Сергей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно