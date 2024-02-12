Каплунова (Богачева) Варвара Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каплунова (Богачева) Варвара Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Богачев Федр Ильич

Мать: Богачева Матрена Парферовна

Рождение ребёнка
01.03.1950

Дочь: Штаненко Вера Сергеевна

Отец ребёнка: Каплунов Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
1952

Сын: Каплунов Виктор Сергеевич

Отец ребёнка: Каплунов Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
1954

Сын: Каплунов Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Каплунов Сергей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каплунов Сергей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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