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Шадрина Надежда Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шадрин Василий Луппович

Рождение ребёнка
1855

Сын: Шадрин Антон (Антоний) Васильевич

Отец ребёнка: Шадрин Василий Луппович

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.05.1863

Сын: Шадрин Иоанн Васильевич

Отец ребёнка: Шадрин Василий Луппович

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Шадрина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Шадрин Василий Луппович

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Шадрин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Шадрин Василий Луппович

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Шадрина Александра Васильевна

Отец ребёнка: Шадрин Василий Луппович

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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