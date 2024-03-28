Шадрина Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1855
Сын: Шадрин Антон (Антоний) Васильевич
Отец ребёнка: Шадрин Василий Луппович
Рождение ребёнка
?.05.1863
Отец ребёнка: Шадрин Василий Луппович
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Шадрина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Шадрин Василий Луппович
Рождение ребёнка
1869
Сын: Шадрин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Шадрин Василий Луппович
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Шадрина Александра Васильевна
Отец ребёнка: Шадрин Василий Луппович
Смерть
Неизвестно