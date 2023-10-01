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Шадрин Антон (Антоний) Васильевич

Место рождения

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Шадрин Василий Луппович

Мать: Шадрина Надежда Ивановна

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шадрина (Злобина) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
12.02.1883

Дочь: Шадрина Павла Антоновна

Мать ребёнка: Шадрина (Злобина) Анна Васильевна

Новоселово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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