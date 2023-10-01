Шадрин Антон (Антоний) Васильевич
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Шадрин Василий Луппович
Мать: Шадрина Надежда Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.02.1883
Дочь: Шадрина Павла Антоновна
Мать ребёнка: Шадрина (Злобина) Анна Васильевна
Новоселово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно