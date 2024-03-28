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Шадрин Николай Васильевич

Место рождения

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

22.05.1939

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Шадрин Василий Луппович

Мать: Шадрина Надежда Ивановна

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
20.04.1897

Жена: Шадрина (Контиевская) Александра Иоановна

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Поручителии по жениху д. Пузова Семен Иванов, Артемий Ефимов, Василий Петров Шадрины По невесте д. Мелехина Иван и Апостол Мосеевы
Рождение ребёнка
29.05.1899

Сын: Шадрин Иоанн Николаевич

Мать ребёнка: Шадрина (Контиевская) Александра Иоановна

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Шадрина Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Шадрина (Контиевская) Александра Иоановна

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Шадрин Георгий (Егор) Николаевич

Мать ребёнка: Шадрина (Контиевская) Александра Иоановна

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
22.05.1939
Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

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