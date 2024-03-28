Шадрин Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смерти22.05.1939
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Шадрин Василий Луппович
Мать: Шадрина Надежда Ивановна
Бракосочетание
20.04.1897
Поручителии по жениху д. Пузова Семен Иванов, Артемий Ефимов, Василий Петров Шадрины По невесте д. Мелехина Иван и Апостол Мосеевы
Рождение ребёнка
29.05.1899
Мать ребёнка: Шадрина (Контиевская) Александра Иоановна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Шадрина Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Шадрина (Контиевская) Александра Иоановна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Шадрин Георгий (Егор) Николаевич
Мать ребёнка: Шадрина (Контиевская) Александра Иоановна
Смерть
22.05.1939