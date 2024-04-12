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Малыгин Николай Николаевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

16.10.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1858

Отец: Малыгин Николай Федорович

Мать: Малыгина Анна Ильина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.09.1885

Сын: Малыгин Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Малыгина Анна Дмитриевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.11.1886

Дочь: Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Малыгина Анна Дмитриевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малыгина Анна Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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