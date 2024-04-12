Малыгин Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения16.10.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1858
Отец: Малыгин Николай Федорович
Мать: Малыгина Анна Ильина
Рождение ребёнка
21.09.1885
Сын: Малыгин Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Малыгина Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
21.11.1886
Дочь: Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Малыгина Анна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малыгина Анна Дмитриевна
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно